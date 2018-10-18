تاياني يطالب بموقف أوروبي موحد في الملف الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، الدول الأعضاء في الاتحاد توحيد موقفها واعداد استراتيجية موحدة للعمل في ليبيا.

وكان تاياني يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة الأوروبية في بروكسل اليوم، واصفاً بـ”غير المفيد” تدخل أطراف أوروبية متعددة بوجهات نظر مختلفة في الشأن الليبي.

واعتبر أن تباين مواقف الدول الأعضاء لن يساهم في تسوية الأوضاع وبسط الاستقرار في ليبيا، مشدداً على أهمية عودة السلام لليبيا اعلاء لشأن المصالح الاستراتيجية الأوروبية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم لليبيين وجهة نظر موحدة خلال مؤتمر باليرمو.

ولم يفوت تاياني الفرصة لتوجيه انتقادات للسياسة الخارجية الأوروبية، قائلا “لسنا أقوياء بما فيه الكفاية تجاه القضايا الكبرى”، على حد تعبيره.

أما فيما يتعلق بملف الهجرة، فقد عبر تاياني عن دعمه لمقترح بلغاريا القائل بضرورة أن تساهم الدول الأعضاء، الرافضة لقبول المهاجرين على أراضيها مادياً في عملية قبولهم في دول أخرى، فـ”من لا يريد استقبالهم، عليه دفع مبالغ أكبر”، وفق كلامه.

وطالب الدول الأعضاء في الاتحاد بالإسراع في العمل من أجل اصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء.

يذكر أن تاياني شارك بجزء من لقاءات زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد، خلال قمتهم اليوم، حيث يتم بحث ملفات الهجرة والأمن الداخلي ومنطقة اليورو.