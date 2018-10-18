سالفيني: بفضل جهودنا، لا سفن لمنظمات غير حكومية قبالة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني عدم تواجد سفن تابعة لمنظمات غير حكومية قبالة السواحل الليبية

وقال سالفيني، “بفضل عملنا، لا توجد أي سفينة منظمة غير حكومية أمام المياه الليبية. لم يعد بمقدور مهربي البشر مواصلة عملهم القذر”. وأضاف في تصريح صحفي الخميس “الحصيلة: 110 ألف مهاجر رسوا منذ بداية العام الماضي إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام. الوافدون هذا العام لم يتخطوا الـ21 ألفاً”.

وقال سالفيني، منتقدا سياسات حكومات يسار-الوسط السابقة بشأن الهجرة، “هذا يحدث بينما كان الحزب الديمقراطي يرى أن الهجرة ظاهرة حتمية لا يمكن فعل أي شئ إزائها”.

وكان مبعوث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالاوضاع بوسط البحر المتوسط، فنسنت كوشتيل قد كشف في تغريدة قبل يومين بأن عدد المهاجرين الذين إعترضهم خفر السواحل الليبي تجاوز لأول مرة عدد أولئك الذين وصلوا إلى سواحل إيطاليا بعد إنطلاقهم من ليبيا.