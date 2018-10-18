نقابي إيطالي: لا يمكن للمواطنين دفع خسائر أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أكد نقابي إيطالي أن دافعي الضرائب لا يمكنهم تحمل أعباء الخسائر التي تتكبدها شركة أليتاليا.

وفي تصريحات على هامش الإجتماع العام لجمعية الشركات العاملة في ميلانو (أسّولومباردية)، الخميس، حول مقترحات الحكومة بشأن الناقل الوطني السابق، أضاف رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، فينتشنتسو بوتشّا، “علينا توخي الحذر، لأنه التأميم إن كان يعني تكبد خسائر يقع دفعها على كاهل المواطنين الإيطاليين، فلا يبدو لي هذا تغييراً كبيراً”.

وتابع بوتشّا “إذا أردنا التغيير في بلدنا هذا، يجب علينا الدخول في أساسيات الاقتصاد”، فـ”لم يعد بإمكان الإيطاليين تحمّل خسائر الشركات الخاصة أو العامة”.

وأشار رئيس (كونفيندوستريا) الى أن “إيطاليا تحتاج إلى مطارات لجذب السياح ونقل سلعها بأسعار تنافسية”، موضحا أن “هذه القرارات النابعة من نزعة قومية زائفة باسم الشعب الإيطالي الذي عليه أن يدفع خسائرها من ثم، هي مشكلة بالفعل”.

وخلص بوتشّا الى القول إن هذه القرارت “تكون مشكلة، إن لم تكن هناك خطة صناعية تثبت أنها مفيدة”.