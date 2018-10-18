وزير الإقتصاد الإيطالي: الموازنة ستعيدنا الى طريق النمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال وزير الاقتصاد الإيطالي جوفانّي تريا، “أعتقد أن التدابير الواردة في المناورة الاقتصادية، تمثل مسيرة تميل إلى وضع إيطاليا في حالة تُمكِّنها من النمو”.

وفي مداخلته خلال الإجتماع العام لجمعية الشركات العاملة في ميلانو (أسّولومباردية)، الخميس، أعرب الوزير تريا عن “الثقة بأن إيطاليا ستعود قريبا لتؤكد دورها من جديد على الساحة العالمية”.

ورأى الوزير أن “عملية الابتكار التكنولوجي السريعة تتطلب تحكّماً في تعزيز الحماية الاجتماعية والشبكات العمالية وحل مشاكل التنقل”، وأن “هذا الأمر لا يقتصر على إيطاليا فقط”. وأوضح أن “استمرار عمليات الابتكار التكنولوجي وسرعة التقدم في هذا المجال، تعيقها مشاكل كبيرة”، والتي “يجب مواجهتها لإزالة كل ما قد يعرقل ويبطئ عملية الابتكار التكنولوجي”.

ورأى وزير الاقتصاد أن “مضمون التدابير المعتمدة تم رفعه مع وثيقة تخطيط الميزانية إلى السلطات الأوروبية”، التي “سنفتح معها حوارًا بناءً”. واختتم تريا بالقول “سأقابل مساء اليوم المفوض موسكوفيتشي في روما”.