وفد أمني مصري يصل الى غزة في مهمة غير معلنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- وصل وفد أمني مصري، اليوم الخميس، الى قطاع غزة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وسط جهود حثيثة لتهدئة الأوضاع في القطاع.

وقالت مصادر مصرية في غزة إن رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل كلف اليوم وفدا برئاسة وكيل الجهاز اللواء أيمن بديع وعضوية اللواء أحمد عبد الخالق بالتوجه الى الأراضي الفلسطينية واسرائيل للعمل على تهدئة الأوضاع، وبما يسهم في سرعة انجاز المصالحة الفلسطينية وتوفير المناخ الملائم للمجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته تجاه تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وبصفة خاصة قطاع غزة.

واستهل الوفد زيارته الى القطاع باللقاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) اسماعيل هنية.

ومن جهته قال عضو المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ووزير البناء والاسكان يواف غالانت بان “قواعد اللعبة في قطاع غزة تجاه حماس تغيرت وبان إسرائيل لن تقبل من الآن فصاعدا بإرهاب النار وبإرهاب السياج”.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي إن “إسرائيل سترد وفقا للتطورات “. واضاف “تلقى الجيش تعليمات تقضي بتشديد الرد على كل اعتداء في منطقة السياج غدا الجمعة”.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال انه لا يرى أية إمكانية سوى توجيه ضربة شديدة لحماس في قطاع غزة، على حد وصفه