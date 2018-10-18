من سيشارك من قادة العالم في مؤتمر باليرمو حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بروكسل- بات من المؤكد مشاركة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية المقرر في 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بينما سيسعى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي لحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحضور إلى عاصمة صقلية، خلال زيارته لموسكو في 24 الشهر الجاري.

ولم تستبعد مصادر إعلامية إيطالية أن يعلن الرئيسان، الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون المشاركة حيث سيتواجد كلاهما في باريس، عشية إنطلاق المؤتمر الإيطالي، لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى التي تصادف 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان رئيس الوزراء الايطالي قد صرح في أعقاب لقائه مساء أمس الاربعاء مع المستشارة الألمانية، بأن الاخيرة “ستكون حاضرة في المؤتمر من أجل ليبيا الذي ننظمه في باليرمو”، وقال “إنني أقدر تقديرا كبيرا هذا الدعم للجهود التي تبذلها إيطاليا مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل مصلحة الشعب الليبي”.

كما أعلن كونتي عن لقاء ثنائي يجمعه في وقت لاحق بماكرون، على هامش أعمال القمة الاوروبية، للحديث عن مؤتمر باليرمو والذي يشكل “خطوة مهمة للغاية فيما يتعلق بآفاق سياستنا الخارجية وكذلك تلك الداخلية، نظرا لتأثير ليبيا الكبير على الهجرة”.

ومن جانبه دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، خلال زيارته لموسكو أمس الاربعاء، “كل البلدان المعنية بالوضع الليبي، إلى إظهار الحكمة والتبصر بما يكفي، للتخلي عن اللعب من وراء الكواليس، والجلوس حول طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى تعاون حقيقي”.