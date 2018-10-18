أمريكا تدمج قنصليتها في القدس بالسفارة، وسط غضب فلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إن قرار الإدارة الأمريكية دمج القنصلية الأمريكية العامة في القدس بسفارتها إنما يؤكد على حقيقة أن “الولايات المتحدة لا تستطيع لعب أي دور في صنع السلام وإن إدارة ترامب هي جزء من المشكلة وليست جزءًا من الحل”.

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم “دمج سفارة الولايات المتحدة في القدس والقنصلية الأمريكية في القدس في مهمة دبلوماسية واحدة” وقال “لقد طلبت من سفيرنا لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان توجيه عملية الدمج”.

وكانت الإدارة الأمريكية ابقت على القنصلية الأمريكية في القدس رغم افتتاج سفارتها في المدينة في شهر أيار الماضي ولكنها اليوم الغت القنصلية.

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ستبقي على الإتصال مع “الضفة الغربية وغزة وكذلك مع الفلسطينيين في القدس من خلال وحدة الشؤون الفلسطينية الجديدة داخل السفارة الأمريكية”.

ولكن عريقات قال في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد أوضحت إدارة ترامب أنها تعمل مع الحكومة الإسرائيلية لفرض إسرائيل الكبرى دون سيادة فلسطينية. لقد أيدت الإدارة الأمريكية تماما السرد الإسرائيلي ، بما في ذلك القدس واللاجئين والمستوطنات”.

وأضاف المسؤول الفلسطيني “لذا فإن قرار الولايات المتحدة بإنهاء وجود القنصلية الأمريكية لا علاقة له (بالفاعلية) وإنما إرضاء فريق أمريكي أيديولوجي يرغب في حل أسس النظام الدولي ، والسياسة الخارجية الأمريكية ، لمكافأة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية”.

وتابع عريقات “لن يتم إسكات فلسطين وستتخذ الخطوات اللازمة ردا على ذلك في حين تؤكد من جديد حقيقة أن الولايات المتحدة لا تستطيع لعب أي دور في صنع السلام. إدارة ترامب هي جزء من المشكلة وليست جزءًا من الحل”.