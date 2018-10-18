توسك يوضح: لا قرار حول تمديد المرحلة الانتقالية بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حرص رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، على التأكيد بأن فكرة تمديد المرحلة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست ) لثلاثة أعوام بدل اثنين، لم تُناقش خلال جلسات القمة.

وأشار توسك في مؤتمر صحفي بالاشتراك مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، على هامش القمة الأوروبية اليوم في بروكسل، إلى أن الفكرة مطروحة على الطاولة ولا بد من مناقشتها قبل إقرارها.

ويجري الحديث هنا عن فكرة طرحها كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه لإفساح مزيد من المجال أمام بروكسل ولندن للاتفاق على العلاقات المستقبلية، بعد الانسحاب ولاقت ردود فعل متباينة ، في حين لم ترفضها رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي.

وأوضح توسك أن الزعماء قرروا بالمقابل إعطاء فرصة إضافية للوفدين للتفاوض بشأن اتفاق الانسحاب والاعلان السياسي، ورأى أنه “من الممكن الدعوة لقمة استثنائية، إذ حصل تقدم كاف في الفترة القادمة”، على حد وصفه.

أما رئيس المفوضية يونكر، فقد وصف فكرة تمديد المرحلة الانتقالية بـ”الجيدة” ، دون مزيد من التعليق.

كما تحدث المسؤولان الأوروبيان عن مناقشات داخل القمة تعلقت بملف الهجرة والتعاون مع دول أفريقيا والأمن الداخلي وإصلاح منطقة اليورو.