يونكر: لا أحكام سلبية مسبقة بشأن الموازنة الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل –روما- أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لا يملك أي أحكام مسبقة سلبية على الموازنة الإيطالية.

وكان يونكر يتحدث أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد دونالد توسك، اليوم على هامش القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، مشيراً إلى أن الزعماء استمعوا إلى مداخلة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حول موازنة بلاده.

وأوضح يونكر أن المفوضية لم تعلق على المداخلة لأنها بصدد دراسة موازنات الدول الأعضاء، وقال “نحن نظهر المرونة ونعامل كافة الدول، بما فيها إيطاليا، بنفس القدر من المساواة”.

ومن المفترض أن توجه المفوضية الأوروبية أسئلة توضيحية لخمس أو ست دول أعضاء في الاتحاد بشأن موازناتها، محذرة من الاستسلام للتكهنات.

وفي السياق نفسه، فند يونكر كل الأخبار التي انتشرت حول رفض المفوضية لبعض مشاريع موازنات الدول الأعضاء مثل بلجيكا، مؤكداً عدم صحة ما يتم تداوله.

وأعلنت الحكومة الايطالية مرارا أنها لن تتراجع عن مشروع الموازنة الذي سيتهدف عجزا تبلغ نسبته 2.4 إلى الناتج المحلي الإجمالي لموازنة العام القادم، على الرغم من الانتقادات القادمة من بروكسل وردة فعل الأسواق. وسجل عصر اليوم الخميس الفارق بين عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الإيطالية المستوى الاعلى منذ ربيع عام 2013، حيث قفز إلى 322 نقطة أساس (بسعر فائدة يفوق الـ3.6%)

وسوف يستقبل وزير المالية والاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا في وقت لاحق اليوم الخميس المفوض الأوروبي مكلف الشؤون الاقتصادية والمالية والضريبية بيير موسكوفيتشي، الذي يزور روما حاليا