مفوض يزور الأردن لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هان، بزيارة للأردن يومي 21 و22 الشهر الحالي، للتأكيد على استمرار دعم بروكسل للتنمية والإصلاحات في المملكة الهاشمية.

وأشار البيان الصادر عن المفوضية اليوم بهذا الشأن، إلى أن الاتحاد يريد التعبير، مرة أخرى، عن تقديره لدور الأردن بوصفه ركيزة للاستقرار في المنطقة.

وستتمحور مباحثات المسؤول الأوروبي مع الأردنيين حول كيفية مساهمة الاتحاد في دعم الإصلاحات والتنمية في البلاد.

ومن المنتظر أن يوقع المفوض الأوروبي برنامجاً جديداً تموله بروكسل لتعزيز سيادة القانون وفعالية قطاع العدالة في الأردن.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن شريكاً أساسياً في المنطقة، ومن هنا التصميم على متابعة العمل مع الحكومة في عمان لخلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي.

هذا ومن المقرر أن يلتقي المفوض الأوروبي الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الشؤون الخارجية أيمن الصفدي ومسؤولين آخرين

كما سيقوم بتفقد مجموعة من المبادرات الاستثمارية المدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات لتحديث مفهوم سياسة الجوار التي ينتهجها، خاصة تجاه دول الشرق الأوسط، بشكل يجعلها قائمة على مفاهيم الندية والشراكة المتكافئة والمصالح المشتركة.