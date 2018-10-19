رئيس الوزراء الايطالي يزور روسيا الاربعاء المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئاسة الوزراء الايطالية أن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي سيزور موسكو يوم الاربعاء المقبل للقاء رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين

وذكرت أن “العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين” ستتصدر مباحثات كونتي في موسكو، التي ستنضم إليها مجموعة مختارة من رجال الاعمال الإيطاليين.

كما سيلتقي كونتي في موسكو نظيره الروسي، دميتري ميدفيديف

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإيطالي إلى موسكو بعد أيام من تلك لنائبه ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، الذي أعلن أنه سيسعى على المستوى الدولي لرفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، في أعقاب إندلاع الازمة الأوكرانية عام 2014

وكتب سالفيني في تغريدة خلال زيارته لموسكو الاربعاء الماضي “أبقى على قناعة بأن هذا الحصار هو عبث اجتماعي واقتصادي يجب إيقافه. سنحاول أن نوضح ذلك لمحاورينا الدوليين”.

وأبدت الحكومة الايطالية في أكثر من مناسبة الرغبة في علاقات متميزة مع موسكو، كما إنتقدت “التمديد التلقائي” للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

كما إستنكرت روسيا مؤخرا “ضغوطا” تمارسها واشنطن وبروكسل على روما لتغيير سياستها الانفتاحية تجاه موسكو.