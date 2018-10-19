الفاتيكان: البابا أبدى استعداده لزيارة بيونغ يانغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي على لسان قال وزير خارجيته، الكاردينال پييترو پارولين إن البابا فرنسيس أبدى استعداده لزيارة بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية.

وأضاف الكاردينال پارولين في تصريحات الجمعة، أن “الصحف قد نشرت بالفعل أن رئيس كوريا الجنوبية كان سينقل إهتمام رئيس كوريا الشمالية باستقبال البابا في بيونغ يانغ”، وأن “البابا أبدى استعداده لذلك”.

وتابع “سيتعين علينا الان انتظار أن تكتسب الدعوة صفة رسمية أكبر”، فقد “اقتصر الأمر حتى الآن على مجرد تقارب أولي”، لكنه “يسير في سياق ما سبق أن جرى الحديث بشأنه”، وعلى وجه التحديد “أن الرئيس (كوريا الجنوبية) كان سيعبر للبابا عن هذا الاهتمام”، من ناحية رئيس كوريا الشمالية.

وردا على سؤال حول الشروط الكرسي الرسولي لذهاب البابا إلى كوريا الشمالية، قال أمين سر الدولة، إن “هذا الأمر يندرج ضمن المرحلة التالية من الأعمال”. وأردف “لقد أعرب البابا عن رغبته بالذهاب”، لكن رحلة من هذا النوع تحتاج إلى إعداد واهتمام جادين”.

وخلص الكاردينال پارولين الى القول إن “المساهمة الأساسية التي يمكن أن تقدمها الزيارة هي دعم عملية تهدئة شبه الجزيرة الكورية ونزع سلاحها النووي”.