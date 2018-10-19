البرلمان الأوروبي يستعد لتبني قرار بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يستعد البرلمان الأوروبي، الذي سيعقد جلساته الأسبوع القادم في ستراسبورغ، لعقد جلسة مناقشة عامة بشأن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يعقبها تنبي قرار بهذا الشأن.

وعبرت البرلمانية الأوروبية مارجوري فان دين بروك (مجموعة الحزب الشعبي – بلجيكا) عن شعور النواب الأوروبيين بالصدمة لما حدث لخاشقجي، مؤكدة أن إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال جاء بناء على رغبة جماعية من قبل كل المجموعات.

وجاء الإعلان عن إدراج قضية خاشقجي على جدول أعمال البرلمان، أثناء مؤتمر صحفي عقده المتحدثون باسم المجموعات البرلمانية اليوم في بروكسل.

وطالبت المجموعة الاشتراكية بتحقيق مستقبل وشفاف ومحايد بملابسات ما حدث، ورأت أنه “إذا ثبُتت واقعة الاغتيال، يجب محاسبة المسؤولين عنها”، حسب الناطق باسمها.

أما المجموعة الليبرالية، فتؤكد عدم إمكانية الاعتماد على مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية خاشقجي، خاصة وأن “الأمريكيين لا يريدون أن يعرضوا للخطر استثمارات بقيمة 450 مليار دولار تربطهم بالسعودية”، على حد وصفها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بتحقيق دولي، مستقل وشفاف في قضية الصحفي السعودي، الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في استانبول في الثاني من الشهر الحالي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في آخر تصريحاته أن الأمور تتجه نحو تأكيد مقتل الصحفي السعودي.