إيطاليا: طرد مواطن تونسي لإظهاره بوادر انجراف للتطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن مواطناً تونسياً يبلغ من العمر 37 عاماً، طُرد من البلاد بدافع أنه “خطر على أمن الدولة”، وقد كان موقوفاً بسبب جرائم عادية.

وذكر بيان للداخلية، الجمعة، أنه “بعملية الإعادة إلى الوطن هذه، تم تنفيذ 344 أمر طرد اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2015 حتى اليوم، 107 منها خلال عام 2018”.

وأضاف البيان أن “الرجل أثناء احتجازه، كان قد أُخضع لرصد من المستوى الأول، كونه أظهر مؤشرات واضحة للإنجراف نحو التطرف الديني”، وأنه “بعد أن أطلق سراحه لإنهاء فترة محكوميته، تم طرده من إيطاليا في شباط/فبراير الماضي”.

وأوضح البيان أن “الرجل تم وقفه من قبل هيئة حماية ميناء ماتزارا ديل فالو في 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري برفقة مهاجرين آخرين على متن قارب صغير وهو يحاول العودة إلى إيطاليا”.

وخلصت الداخلية الى القول إنه “بعد أن تم القبض على المواطن التونسي، اصطُحب إلى مركز تحديد الهوية والطرد (Cpr) المجاور، إلى أن تمت إعادته الى وطنه مجددا عن طريق الحدود الجوية الصقلية”، أي مطار باليرمو.