قضائي إيطالي: الفساد لا يقل سوءاً عن المافيا والإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول قضائي إيطالي أن ظاهرة الفساد لا تقل سوءاً عن المافيا والإرهاب.

وأضاف المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب، فيديريكو كافييرو دي راؤو، في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الدستورية والعدالة بمجلس النواب الجمعة، أن “من يظن أن الفساد أقل سوءاً من المافيا والإرهاب، يخطئ ولا يستوعب معنى آثاره”.

وأشار دي راؤو الى أن “الفساد يقتل أيضا، لأنه يحول دون دخول المرء الى عالم العمل، وبالتالي يمنع أناسا شرفاء من الوصول الى الدوائر الاقتصادية، أو تلك الخاصة بالإدارة العامة”، لذا “فهو يخرِّب الديمقراطية”.

وذكر المسؤول القضائي أنه “في حين لا يمس الديمقراطية من يطلق النار على شخص ما، فإن مرتكب الفساد يفعل ذلك”، مشيرا الى أن “الشعب يؤمن بدولة قادرة على ضمان الحرية والمساواة للجميع”.

وخلص دي راؤو معربا عن رأيه بأن “من الضروري تنشئة الناس لجعلهم يفهمون ماهية الفساد ولماذا تعاني إيطاليا اليوم من العديد من الإخفاقات الاقتصادية ومن التهرب من الضرائب”.