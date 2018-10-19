 إصابة 52 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 52 فلسطينيا اصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة اليوم الجمعة.

وأضافت وزارة الصحة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن بين المصابين حالتين خطيرتين إحادها لسيدة مسنة في السبعين من عمرها والأخرى لصحفي.

وكان الاف الفلسطينيين توافدوا مساء اليوم إلى مقربة من حدود قطاع غزة حيث حشد الجيش الإسرائيلي أعداد كبيرة من قواته ودبابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “طائرة عسكرية أغارت على خلية للفلسطينيين قامت بإطلاق بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة باتجاه الاراضي الإسرائيلية”.

كما أشار رئيس أركان الجيش الاسرائيلي غادي أيزنكوت أجرى جلسة لتقييم الوضع في الميدان مع قادة القيادة الجنوبية العسكرية وفرقة غزة حيث وقف على نشاطات القوات وجهوزيتها للسيناريوهات المتنوعة. لقد أعرب رئيس الأركان عن تقديره الكبير لتصميم القوات والقادة ونشاطاتهم العملياتها في هذه الفترة.

وبدوره قال الناطق باسم حركة “حماس” فوزي برهوم، إن إصرار أهلنا في قطاع غزة على التحدي والمشاركة الحاشدة في الجمعة الثلاثين لمسيرات العودة وكسر الحصار أكبر رد على تهديدات العدو الإسرائيلي.

وأوضح برهوم في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “تهديدات الاحتلال شكلت حافزا كبيرا لجماهير شعبنا للتحدي والمشاركة القوية والفاعلة، وهذا تأكيد أن الفلسطينيين لن تخيفهم التهديدات ولن تكسر إرادتهم”.

وأكد برهوم “أن الشعب الفلسطيني قادر بوحدته وصموده على كسر العنجهية الإسرائيلية وإحباط سياسة الاحتلال العدوانية ضد غزة وأهلها”.