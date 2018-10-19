سيناتورة إيطالية: على سالفيني التفاوض مع المفوضية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت سيناتورة إيطالية، نائب رئيس الوزراء ووزير داخلية بلادها، ماتيو سالفيني الى فتح مجال التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن الموازنة.

وأضافت زعيمة كتلة حزب (فورتسا ايتاليا) في مجلس الشيوخ آنا ماريا بيرنيني، “مهما حدث وكيفما سارت الأمور، فإن الملحمة المخزية المرتبطة بالعفو عن المتهربين من الضرائب، خير دليل على أن إئتلاف المصلحة لحركة خمس نجوم ورابطة الشمال، غير طبيعي ويعرض إيطاليا إلى فقدان فادح لمصداقيتها دولياً”.

وتابعت السيناتورة اليمينية “لم يعد هناك أمراً مستغرباً بعد الآن”، سواء أكان “الصدام بالصراخ أمس بين سالفيني ودي مايو”، أم “تهاون السلطة التنفيذية إزاء اعتراضات المفوضية الأوروبية على المناورة الإقتصادية”، ولا حتى “الموقف الضعيف وغير المسؤول من رد فعل الأسواق”، الذي “يقلقنا لأنه ينعكس للأسف، وعلى الفور، على جلدة الإيطاليين وفي جيوبهم”.

وذكرت بيرنيني أن “سلطة تنفيذية مسؤول ما، يقع على عاتقا واجب الدفاع عن مدخرات الشعب التي تتعرض للهجوم، وحماية شركات البلاد”. وأردفت “إن هذه مفاهيم لا يمكن للرابطة ولسالفيني التنصل منها”.

وأكدت سيناتورة (فورتسا إيتاليا) أنه “يتعين على زعيم رابطة الشمال القيام بخطوة الحصان (في الشطرنج)، فتح مفاوضات سياسية وثيقة مع المفوضية الأوروبية، للتوصل لاتفاق يحول دون خروج موقف صعب ومهدد عن نطاق السيطرة”.

وخلصت بيرنيني قائلة “ما نزال نأمل في ذلك، لأننا سندعم إيطاليا دوماً ولن نترك المواطنين وحدهم في مواجهة العاصفة”.