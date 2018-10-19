مفوض أوروبي: إيطاليا لا تزال في ظلمة الأزمة الإقتصادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مفوض أوروبي “لقد ألقت الأزمة الاقتصادية هذا البلد الرائع (إيطاليا) في خضم فترة مظلمة لم تخرج منها بعد”.

وفي كلمته خلال منتدى إيطاليا ـ فرنسا الذي الملتئم في روما الجمعة، شدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي على أن “ايطاليا تمتلك رقما قياسيا في أوروبا من ناحية عدد الفقراء”، حيث “يحتاج فيها 10 ملايين مواطن إلى المساعدة”.

ولفت موسكوفيتشي الى أن “الاقتصاد يسير بشكل أفضل”، لكنه “يتسم أيضاً بانفجار عدم المساواة بين أقاليم البلاد، الفئات الاجتماعية وبين الأجيال المختلفة”.

وذكر مفوض الشؤون الإقتصادية، أن “إيطاليا لا تزال تشهد اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتسجل رقما قياسيا محزنا تحتل فيه المركز الأول أوروبيا في عدد الفقراء”، مع “أكثر من 10 ملايين شخص يجدون صعوبة في تحمل نفقات غير متوقعة، للسكن أو للرعاية الطبية”.