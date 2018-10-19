موافيرو يلتقي موسكوفيتشي: رغبة مشتركة لمواصلة الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إينزو موارفيرو ميلانزي، بمقر وزارة الخارجية في روما، الجمعة، اجتماعاً مع المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية، بيير موسكوفيتشي.

وقال بيان صدر عن مقر الوزارة، قصر (فارنيزينا)، أن “الاجتماع أتاح الفرصة لإعادة التأكيد على الرغبة المشتركة في مواصلة الحوار في الإطار المؤسساتي العادي”، الذي “تحدده قواعد الاتحاد الاقتصادي والنقدي، فيما يتعلق بوثيقة تخطيط الميزانية، التي أحالتها الحكومة إلى بروكسل في الـ15 من تشرين الأول/أكتوبر” الجاري.

وخلص بيان الخارجية الى القول إن “الوزير موافيرو والمفوض موسكوفيتشي، أجمعا الرأي بوجه خاص على أهمية إبقاء النقاش مفتوحا، في جو يتسم بمواجهة صحيحة، نزيهة وبناءة للتقييمات ذات الصلة”، وذلك “وفقا للقواعد المعمول بها”.