موسكوفيتشي: إيطاليا ستُعامل كالبلدان الأخرى دون ألعاب سياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي، إن “إيطاليا ستُعامل مثل جميع الدول الأعضاء الأخرى في الإتحاد الأوروبي”، فـ”لا توجد ألعاب سياسية، لا تمييز ولا أفكار خفية”.

وفي لقاء صحافي الجمعة، ختاماً لزيارته التي استمرت يومين إلى روما، أضاف المفوض الأوروبي، أن “إيطاليا ضد أوروبا وأوروبا ضد إيطاليا، هذا لا معنى له”، مشددا على أن إيطاليا “كانت دائما دولة أوروبية وفي قلب منطقة اليورو”.

وأشار موسكوفيتشي الى أن “يجب على إيطاليا أن تضطلع بدورها الريادي في أوروبا”. واختتم معربا عن رأيه بأن “من الضروري للغاية، الحفاظ على حوار بناء وإطار عمل مشترك لمنطقة اليورو وقواعدها”.