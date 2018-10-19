مفوض أوروبي: لم يُتخذ أي قرار بشأن موازنة إيطاليا ورد الوزير تريا مهم جدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مفوض أوروبي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الموازنة الإيطالية، وأن رد وزير الإقتصاد جوفانّي تريا مهم جداً.

وفي لقاء صحافي الجمعة، ختاماً لزيارة استمرت يومين إلى روما، أضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي، أنه “ليس هناك ذكر للعلاقة بين العجز والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4٪”، فـ”الفحوى مختلف، كوننا نتحدث عن العجز الهيكلي، مستوى الدين العام، وتدابير دعم النمو”، وبهذا الصدد “نحن ننتظر رد الوزير تريا قبل منتصف نهار يوم الاثنين المقبل”، موضحا أن الشيء المهم هو “الاستثمارات التي تسمح بالنمو والحد من الديون”.

وكشف موسكوفيتشي أن الزيارة إلى روما “كانت مفيدة وضرورية، اصغيت فيها إلى السلطات الوطنية، وشرحت لها دور المفوضية الأوروبية”، مبينا أن “إجراء حوار بناء، كذلك القائم بيننا الآن، يعد أمراً ضرورياً”، وكما “قال تريا: إن الحوار البناء لا ينبغي أن يكون مجرد كلمة بل حقيقة ملموسة”.

ورأى مفوض الشؤون الإقتصادية أن “الاجتماعات بالسلطات الإيطالية كانت مفيدة لفهم خلافاتنا وإدارتها بطريقة ذكية وهادئة”. واختتم بالقول “لست في روما للإعلان عن قرار ما أو إعطاء درس لإيطاليا”.