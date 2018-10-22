محكمة اسرائيلية توافق على الافراج بشروط عن محافظ القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قبلت المحكمة المركزية بالقدس اعتراضا على تمديد توقيف محافظ القدس عدنان غيث، وقررت الإفراج عنه.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود إن المحكمة طلبت تأجيل الافراج عن غيث حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بذريعة اعطاء النيابة الاسرائيلية مهلة التوجه للمحكمة العليا للاعتراض على قرار الافراج.

وأضاف محمود، أن قرار الإفراج جاء بشرط إبعاد المحافظ غيث عن القدس الى منطقة وادي الجوز وحبسه منزليا لمدة سبعة أيام وكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد تقدمت صباح الأثنين، ومن خلال محاميها محمد محمود بإستئناف لدى المحكمة المركزية بالقدس للاعتراض على مدة توقيف محافظ محافظة القدس عدنان غيث.

كما كانت محكمة صلح القدس مددت أمس توقيف المحافظ غيث ثلاثة أيام، ويقبع في مركز توقيف المسكوبية بالقدس.

واعتقل غيث يوم أول من أمس في بلدة بيت حنينا شمال القدس، حيث اعترضته الشرطة الاسرائيلية أثناء سيره بمركبته وبعد توقيفه تم تحويله لمركز شرطة المسكوبية بالقدس.