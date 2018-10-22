رئيس وزراء إيطاليا: انتخابات ليبية في كانون الأول أمل غير حكيم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي”أعتقد أن التفكير بإمكانية إجراء انتخابات في ليبيا في كانون الأول/ديسمبر المقبل، يبدو لي أملاً غير حكيم”.

وأضاف رئيس الحكومة في حديث مع الصحافيين بمقر الصحافة الأجنبية في روما، الاثنين، مستدركا، “لكن هذا أمر لن تقرره إيطاليا، وقد تشاطرنا هذا التقييم في بروكسل أنا والرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون”.

وذكر كونتي أن “المؤتمر لأجل ليبيا في باليرمو، دعوت الى عقده من 12-13 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل”، لكن “ليست هناك عفوية أو طموح لحل مشكلة ليبيا بهذا الشكل”، مبينا أنه “إن لم نحظ في اليوم التالي بالاستقرار أو بوثيقة موقعة من قبل جميع الأطراف، فلن نقول أنه كان فاشلاً”.

وأكد رئيس الوزراء أنه “سنكون شموليين للغاية، فقد دعونا جميع الجهات الفاعلة الرئيسية

على الساحة الليبية”، موضحا أن “إيطاليا بالتعاون مع آخرين، تقدم طاولة (للحوار)، فرصة للمواجهة”، واختتم بالقول “إن استطعنا إحراز تقدم ما، نكون قد قدمنا إسهاما كبيرا للليبيين وللمجتمع الدولي”.