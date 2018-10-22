الجيش الاسرائيلي: حزب الله يتحرك في جنوب نهر الليطاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال ناطق عسكري إسرائيلي إن منظمة حزب الله تنتهك القرار 1701 بشكل دائم وتتحرك في منطقة جنوب نهر الليطاني بغطاء مدني، وتعزز قدرات عسكرية في المناطق القروية في القرى الشيعية جنوب لبنان، وذلك خلافًا لقرار الأمم المتحدة.

وقال الناطق أفيخاي أدرعي في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الاثنين، إن “منظمة حزب الله تستخدم جمعية (أخضر بلا حدود) كقصة غطاء لنشاطات المنظمة في منطقة خط التماس وتقوم باقامة مواقع رصد بهدف جمع المعلومات عن قوات الجيش الاسرائيلي”.

واضاف “في السنة الأخيرة، يتابع جيش الدفاع عن كثب، مواقع المراقبة التابعة لمنظمة حزب الله المُقامة على طول خط التماس، برعاية جمعيّة “أخضر بلا حدود”.

واشار ادرعي الى أنه “في العام 2017 تم كشف النقاب عن خمسة مواقع، والآن يتمّ الكشف عن موقع رصد آخر يهدف الى تعميق صورة الاستخبارات والمعرفة لدى حزب الله”، وقال “الحديث يجري عن انتهاك للقرار 1701 الّذي أقرّته الأمم المتحدة في نهاية حرب لبنان الثانية”.

ولفت ادرعي الى انه “بموجب القرار 1701 هناك حظرٌ على تواجد كلّ جهة مسلّحة ما عدا الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني”.

وقال “تنتهك منظمة حزب الله هذا القرار بشكل متواصل، وتتحرك على السياج بشكل مسلح، وتراقب الأراضي الإسرائيلية وتؤسس شبكة عسكرية قرب الحدود، كلّ ذلك بغطاء مدنيّ لجمعيّة زائفة لجودة البيئة. بالاضافة الى ذلك تقيم قدرات عسكرية في القرى الشيعية جنوب لبنان”.

وأضاف أن “حزب الله يتحرك معتقدًا ان الجيش الاسرائيلي لا يعي طبيعة نشاطاته ويمنع قوات الأمم المتحدة في المنطقة من فحص هذه المواقع بزعم أنّها مناطق خاصة، وبناءً على ذلك، يتم دحض كلّ شكوى عن انتهاك القرار 1701”.

وتابع ادرعي، إن الجيش الاسرائيلي “يتابع عن كثب وبشكل متواصل تحركات حزب الله مثلما أثبت في الفترة الاخيرة ويعي هذا النشاط بالاضافة الى نشاطات أخرى”.