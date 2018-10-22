كونتي: إيطاليا تنتظر توضيحات معقولة حول مقتل خاشقجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إن بلاده تنتظر من المملكة العربية السعوية، توضيحات معقولة حول قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

هذا وقد أثار اعتراف الرياض بمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا ردود فعل دولية مختلفة، ومطالبات بمزيد من الوضوح بشأن حقيقة ما حدث وتحديد هويات المسؤولين عن الواقعة.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية في ندوة صحافية بمقر الصحافة الأجنبية في روما، الاثنين، أن “إيطاليا تنتظر ردوداً ذات مصداقية، لأن القضية مثيرة للقلق للغاية، وأن إيطاليا ليست غير مهتمة بالأمر”، فالأمر يتعلق بـ”حقيقة خطيرة للغاية، لكننا نريد الحصول على جميع المعلومات قبل إجراء التقييم مع الشركاء”.

وخلص كونتي الى القول “أنا أتحدث هنا عن أوروبا”، لكن وعن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أيضًا”، فـ”لا يمكن أن تنتهي القضية بمجرد تصريحات غير وافية”.