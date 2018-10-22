سالفيني: جاهز للقاء موسكوفيتشي لبحث الموازنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أبدى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني استعداده للحوار مع أوروبا، لكن دون تغيير أساسيات الموازنة التي سبق ورفضتها المفوضية الأوروبية.

وخلال لقاء صحافي في المقر الرئيسي لرابطة الشمال بميلانو، الاثنين، أضاف وزير الداخلية “أنا مستعد لمقابلة موسكوفيتشي، يونكر، أو أياً كان يريد أن مواجهتي”، لكن “لا رجوع عن المعطيات الأساسية والاستثمارات”.

وخلص زعيم حزب رابطة الشمال الى القول “نحن نرد على المفوضية الاتحاد الأوروبي بشروط مهذبة وبناءة، والحكومة الإيطالية ستجري المناورة الإقتصادية، ولا أحد سيمس بأسسها”.