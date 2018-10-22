رئيس حكومة إيطاليا: سنصل إلى مجموعة الثماني مع بوتين على الطاولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، “لقد قلت ذلك انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، إننا بحاجة إلى الوصول إلى قمة مجموعة الثماني مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين معنا حول الطاولة”.

وفي معرض حديثه عن زيارته المرتقبة لروسيا، ذكر رئيس الحكومة الإيطالية في ندوة صحافية بمقر الصحافة الأجنبية في روما، الاثنين، أن ما سلف ذكره ضروري “لنتمكن من مواجهة وحل المشكلات التي نجهد في الوقت الحالي لحلها، لأننا لسنا جميعاً حول الطاولة نفسها”.

واشار كونتي الى أنه مع روسيا “هناك علاقة تقليدية، ارتباطات اقتصادية كبيرة”، وأنه “سنوقع مع بوتين على علاقات تجارية بين شركاتنا”، وهذه “ستكون فرصة لإعادة إطلاق هذه العلاقات”. وخلص رئيس الوزراء مشيرا الى حقيقة أن “موقفنا واضح من العقوبات، وهو أنها ليست غاية بل وسيلة”، فهي “مرتبطة باتفاقات مينسك”، لكن “المشاكل لا يتم حلها العقوبات”.