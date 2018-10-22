وزير خارجية إيطاليا: نعتمد على مشاركة فاعلة من روسيا وأمريكا بقمة باليرمو عن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي “إننا نعتمد على مشاركة فاعلة من جانب الإتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في قمة باليرمو عن ليبيا”.

وفي مداخلته خلال المنتدى عبر الأطلسي حول روسيا، بالعلاقة مع المؤتمر عن ليبيا، المقرر عقده يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر في باليرمو، أضاف الوزير ميلانيزي، أن “لدينا ثقة كبيرة بمؤتمر باليرمو من أجل ليبيا”، وكذلك “بمشاركة فاعلة من جانب روسيا والولايات المتحدة”.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، قد قال في تصريحات الإثنين، “سنكون شموليين للغاية”، في مؤتمر باليرمو “فقد دعونا جميع الجهات الفاعلة الرئيسية على الساحة الليبية”، موضحا أن “إيطاليا بالتعاون مع آخرين، تقدم طاولة (للحوار)، وفرصة للمواجهة”، وأنه “إن استطعنا إحراز تقدمٍ ما، نكون قد قدمنا إسهاما كبيرا للليبيين وللمجتمع الدولي”.