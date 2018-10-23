أوروبا تأمل المحافظة على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية النظر في العواقب المترتبة على انسحابها “المحتمل” من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

جاء هذا الموقف في بيان موقع باسم المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وأشار البيان إلى أن معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى قد ساهمت في إنهاء الحرب الباردة وكانت من أهم دعائم الأمن في أوروبا منذ دخولها حيز التنفيذ قبل 30 عاماً.

وبفضل هذه المعاهدة التي وقعت عام 1987 بين واشنطن وموسكو، تم تدمير ما يقرب من ثلاثة آلاف قذيفة تحمل رؤوساً نووية وتقليدية، وفقاً للبيان “يتعين على الطرفين أن ينخرطا في حوار بناء للحفاظ على المعاهدة وضمان تنفيذها”.

وتعتبر المعاهدة أمراً حاسماً لأمن أوروبا والعالم.

ويخشى الاتحاد الأوروبي من العواقب الخطيرة على أمن دوله فيما لو نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده وانسحب من المعاهدة.

وجاء في البيان أن “العالم لا يحتاج لسباق تسلح جديد لن يفيد أحداً، بل على العكس سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار”.

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بالانسحاب من المعاهدة المذكورة بحجة قيام روسيا بانتهاكها منذ عدة سنوات.