فرنسا تدعو إسرائيل للتراجع نهائيا عن هدم الخان الاحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – دعت فرنسا السلطات الاسرائيلية الى التراجع نهائيا عن خطة هدم قرية الخان الاحمر في شرق القدس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان وزعته القنصلية الفرنسية العامة في القدس، الثلاثاء، إن “فرنسا تحيط علماً بقرار رئيس الوزراء الإسرائيليّ إرجاء هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينيّة (الضفة الغربيّة)”، وقد “دعت فرنسا، مع شركائها الأوروبيّين، عديد المرات، السلطات الإسرائيليّة إلى عدم تنفيذ هدم الخان الأحمر وتهجير سكّانها قسريّاً”.

واضافت وزارة الخارجية “نطالب السلطات الإسرائيليّة بالتخلّي بشكل نهائيّ عن مشروع هدم الخان الاحمر وإزالة الشكّ الذي يهدّد مصير هذه القرية الواقعة في منطقة ضروريّة لاستمراريّة الدولة الفلسطينيّة المستقبليّة وديمومة حلّ الدولتين”.

وكان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الامنية والسياسية قرر الاحد ارجاء الهدم لعدة اسابيع في محاولة للتوصل الى اتفاق مع السكان المحليين.

وكانت اسرائيل قررت هدم الخان الاحمر وإخلاء سكانه الذين يزيد عددهم عن 180 شخصا في خطوة يقول الفلسطينيون إنها تمهد لبناء مستوطنة إسرائيلية في المكان.