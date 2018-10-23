البرلمان الأوروبي يطالب بإجراءات فعالة ضد السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – طالب أعضاء البرلمان الأوروبي مؤسسات ودول الاتحاد بالتحرك “بفعالية و حزم” للرد على واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في استانبول بداية الشهر الحالي.

جاء هذا النداء خلال جلسة عامة عقدها البرلمان اليوم لمناقشة مشروع قرار حول هذه القضية من المقرر التصويت عليه يوم الخميس القادم.

وأجمع النواب على التأكيد على ضرورة التحرك بقوة تجاه الرياض، التي قدمت، برأيهم، رواية غير مقنعة لحادثة القتل، وقالوا “نطالب العواصم الأوروبية بفرض حظر شامل على تصدير السلاح للمملكة العربية السعودية”، حسبما جاء في مداخلاتهم.

وطالب البرلمانيون أيضاً كافة الدول الأوروبية بالعمل بشكل جماعي لحث السعودية على كشف الحقيقة كاملة عبر تحقيق معمق وشفاف ويتمتع بالمصداقية.

ورحب البرلمان الأوروبي بقيام عدة أطراف ودول بمقاطعة مؤتمر الرياض للاستثمار (دافوس في الصحراء)، وثمنوا كذلك التوجه الألماني لوقف تصدير السلاح للمملكة.

وانتقد بعض النواب “تلكؤ الاتحاد الأوروبي وعدم صلابة موقفه في الماضي تجاه ممارسات السعودية المستمرة، خاصة لجهة تورطها في حرب اليمن”.

وحول هذه القضية، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، التي شاركت في جلسة اليوم، أن موقف الاتحاد سيتطور حسب تطورات القضية، وأعلنت أنه “يجري الاعداد لمواقف مشتركة بالتعاون مع الشركاء الدوليين”، وفق كلامها,

وطالبت الرياض بكشف كافة ملابسات الحادث بالتعاون مع السلطات التركية، مشددة على ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة في كل مكان من العالم.

وكان الاتحاد الأوروبي طالب منذ البداية بتحقيق شفاف وحيادي لكشف ملابسات الحادث.

وأكد مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، في أعقاب إجتماع الثلاثاء ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على “محاسبة المقصِّر كائناً من كان”، في “الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي” مطلع الشهر الجاري.