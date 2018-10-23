الائتلاف الحاكم في إيطاليا: رفض المفوضية الأوروبية للموازنة لن يغير شيئاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قلل زعيما الائتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا من شأن رفض المفوضية الاوروبية لمشروع الموازنة، وأكدا على أن الحكومة لن يتراجع عنها.

واعلنت المفوضية في وقت سابق الثلاثاء أنها منحت الحكومة الإيطالية مهلة ثلاثة أسابيع لتقديم مشروع موازنة جديد، مشيرة إلى أن الباب لا زال مفتوحاً للحوار مع السلطات في روما.

واعتبر نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني رفض بروكسل لموازنة روما “لن يغير شيئاً”. وأردف في تصريح للصحفيين، خلال زيارة لرومانيا “إنهم بذلك لا يهاجمون حكومة، بل شعباً. هذه أشياء تثير غضب الإيطاليين بصورة اكبر، في وقت يتشكي بعضهم من أن شعبية الاتحاد الأوروبي في أدنى مستوياتها”.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية، لويجي دي مايو “نحن على إدراك تام بأننا المتراس الأخير لحماية الحقوق الاجتماعية للإيطاليين ولهذا السبب لن نخذلكم. نعلم جيداً أنه إذا استسلمنا ، فإن ما يوصف بالخبراء المؤيدين للبنوك ودعاة التقشف سيعودون بسرعة”، في إشارة إلى حكومات التكنوقراط، كتلك بقيادة ماريو مونتي بعد إجبار رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني في خلفية أزمة الديون نهاية عام 2011 . وشدد دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، “نحن نعلم أننا نسير على الطريق الصحيح. ولن نتوقف”.

وكان دي مايو قد أشار قي تصريح سبق إعلان بروكسل رفضها لمشروع الموازنة، “من الواضح أن المفوضية ستقول لنا أن مشروع قانون الموازنة أكثر أريحية، ربما وجود عجز أكثر من اللازم. نحن بدورنا سوف نشرح لهم أن نسبة العجز ليست كبيرة لأنها تفوق بـ4.0% فقط عجز موازنات الحكومات السابقة”. وأضاف متسائلاً “هل سنحاكم على عجز إضافي قدره 0.4% إلى الناتج المحلي؟ إذا، لماذا يسمحون لفرنسا بنفس النسبة من العجز في موازنتها؟”.