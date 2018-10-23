برلماني أوروبي يدوس بحذائه على “أكاذيب المفوضية” بشأن الموازنة الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-ستراسبورغ- أعلن عضو بالبرلمان الاوروبي، ينتمي لحزب الرابطة الطرف الثاني في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، أنه داس بحذائه على أوراق كان يحملها مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي، في أعقاب مؤتمر صحفي للأخير الثلاثاء، أكد خلاله رفض الجهاز التنفيذي لمشروع الموازنة الايطالي.

وكتب البرلماني أنجلو تشيوكّا في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي “في ستراسبورغ دست بحذاء، صُنِع في إيطاليا، على جبل الأكاذيب التي كتبها موسكوفيتشي ضد بلدنا”.

واضاف البرلماني الاوروبي في التغريدة، التي تضمنت مقطع فيديو يوثق الحدث، “إيطاليا تستحق الاحترام. عليهم تفهم ذلك، ونحن لن نخفض رؤوسنا بعد الآن”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت الحكومة الإيطالية مهلة ثلاثة أسابيع لتقديم مشروع موازنة جديد، مشيرة إلى أن الباب لا زال مفتوحاً للحوار مع السلطات في روما.

وذكرت أنها ستعمل مع السلطات الإيطالية لصالح البلاد وليس ضدها، معتبرة “الأجوبة التي تلقيناها من روما على أسئلتنا بخصوص الموازنة، لم تساعد على تخفيف مواطن القلق”، حسبما أفاد موسكوفيتشي خلال المؤتمر الصحفي.