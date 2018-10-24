رئيس الوزراء الايطالي: أنا في موسكو لتأكيد الإستعداد للحوار مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-موسكو- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أن زيارته الحالية لموسكو تأتي لتأكيد إستعداد حكومة بلاده للحوار مع روسيا.

وقال كونتي، الذي سيلتقي لأول مرة في وقت لاحق الأربعاء الرئيس فلاديمير بوتين، “روسيا هي أحد شركائنا وشريك استراتيجي لإيطاليا”.

واضاف كونتي، خلال لقائه في موسكو مع رجال أعمال إيطاليين ينشطون في مجال صناعة الأحذية، “عليكم الاقرار بفضل الاهتمام الخاص الذي أبديته منذ البداية نحو هذا البلد”.

وقال رئيس الوزراء الايطالي “حتى على مستوى العقوبات (الغربية المفروضة على روسيا) لقد أظهرت حساسية بشأن هذه القضية: العقوبات لا ينبغي أن تكون غاية، وإنما وسيلة لمحاولة حل خلافات، والتي لا أزال أرى أنها تستحق حلولاً عبر حوار مثمر”.

وأردف “جئت إلى هنا اليوم كي أثبت للرئيس بوتين استعداد إيطاليا الدائم للحوار”.