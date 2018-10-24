مصادر: كونتي لن يعرض على بوتين شراء السندات الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت مصادر في رئاسة الوزراء الايطالية أن يتقدم رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، خلال لقائه اليوم في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب شراء السندات السيادية لبلاده لتجنب أية إضطرابات مفترضة في الاسواق بعد إنتهاء برنامج التيسير الكمي المقدم من المصرف المركزي الاوروبي.

ونقلت صحيفة (إل صولي 24 أوري)، المعنية بالشؤون الاقتصادية المالية، عن تلك المصادر أن “الحكومة لا تتجول في أنحاء العالم حاملة قبعة التسوّل في يدها”.

وكان رئيس الوزراء الايطالي قد أعلن عن رغبته في السعي لعودة روسيا إلى طاولة مجموعة الدول الصناعية الكبرى (إعادة إحياء مجموعة الثماني بدلا من السبع الكبرى الحالية) كما إنتقد التمديد التلقائي للعقوبات الاوروبية المفروضة على موسكو على خلفية أزمة شرق أوكرانيا.