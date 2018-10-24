الشرطة الإسرائيلية “تعتقل رجل دين قبطي وتعتدي على اخرين” بساحة القيامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعتقلت الشرطة الاسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، رجل دين قبطي واعتدت بالضرب على اخرين خلال وقفة إحتجاجية نظموها صباح اليوم في ساحة كنيسة القيامة في القدس، حسبما أفاد رجال دين.



ووصل عدد من رجال الدين الاقباط الى ساحة القيامة للإحتجاج على منع السلطات الاسرائيلية لهم من ترميم دير السلطان للأقباط الملاصق لكنيسة القيامة.

وانتشرت قوات من الشرطة الاسرائيلية في المكان واعتقلت احد رجال الدين واعتدت على اخرين بالضرب.

وادان التجمع الوطني المسيحي في الاراضي المقدسة “الاعتداء الهمجي الذي نفذته قوات الاحتلال على رهبان أقباط في ساحة كنيسة القيامة صباح الْيَوْمَ”.

وقال رئيس التجمع، ديمتري دلياني “ان اعتداء شرطة الاحتلال على الرهبان أتى في إطار مسلسل الاضطهاد الذي يعاني منه كل من هو غير يهودي في مدينة القدس المحتلة”.

وأوضح ان “الرهبان تجمعوا من اجل اخراج مجموعة من عمال الاثار المكلفين من قبل حكومة الاحتلال للعمل داخل دير السلطان بجوار كنيسة القيامة، حيث تحاول سلطات الاحتلال اقحام نفسها في شؤون الكنائس وفرض سيطرتها على الأديرة المحيطة بكنيسة القيامة تمهيداً للسيطرة على كنيسة القيامة نفسها”.

وأشار دلياني في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الى “خطورة الاعتداء على الرهبان”، مطالباً “رؤوساء الكنائس باتخاذ موقف صارم من هذا الاعتداء خاصة بعد انتصارهم في افشال تمرير قانون مصادرة الاملاك الكَنَسية”.