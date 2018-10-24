سالفيني يلتقي السفير الامريكي لـ”تهدئة الاجواء” بين روما وواشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر إعلامية محلية بأن وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني شارك بصورة مفاجئة في حفل أقامته السفارة الامريكية في روما لتهدئة الاجواء بين الولايات المتحدة والحكومة الايطالية، بعد تذمر أبدته واشنطن من التصريحات المتكررة للمسؤولين الايطاليين، وعلى رأسهم سالفيني نفسه، الداعية لرفع العقوبات عن روسيا.

وحسب صحيفة (لاريبوبليكا) فإن سالفيني، الذي عاد لتوه من زيارة دامت بضع ساعات إلى بوخارست، ذهب للقاء السفير االامريكي لويس أيزنبرغ مساء الثلاثاء بمقر إقامته في فيلا (تافيرنا) للمشاركة في حفل استقبال أقيم على شرف الممثلة الأمريكية سيغورني ويفر، حيث تشارك الاخيرة في مهرجان روما السينمائي.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء يأتي بعد أسابيع من تعرض علاقات حكومة الائتلاف الثنائي (حركة خمس نجوم-حزب الرابطة) مع إدارة واشنطن لخطر التصدع.

ونوه سالفيني خلال حفل الاستقبال بأنّه “تربطنا بالولايات المتحدة علاقات ثقافية واعمال”.

وكان وزير الداخلية الايطالي قد وصف، عشية زيارته لموسكو منتصف الاسبوع الماضي، العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بـ”العبث الاجتماعي والثقافي والاقتصادي”، والتي “تبعدنا من سوق مهم بالنسبة لنا”.