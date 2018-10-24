نائب وزير الخارجية المصري يشارك في مؤتمر إيطاليا-أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت السلطات المصرية أن نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، حمدى سند لوزا، سيمثل بلاده في فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزارى إيطاليا-أفريقيا، التي ستلتئم غدا الخميس فى روما.

وذكرت الخارجية المصرية أن “نائب الوزير سوف يلقي كلمة مصر في الجلسة الأولى للمؤتمر فى ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي”.

ونوهت بأن النسخة الثانية للمؤتمر تأتي بعد عامين من انعقاد الدورة الأولى فى 2016، وهو “ما يعكس اهتمام الجانب الإيطالي بمواصلة الحوار مع القارة الأفريقية بهدف تعميق التعاون فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتى تتمحور فى النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى أفريقيا، والأمن والاستقرار فى القارة، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التبادل الثقافى والتعليمى”.

كما وصفت الخارجية في بيان بهذا الصدد، العلاقات المصرية الإيطالية بأنها “تشهد تطوراً ملحوظاً على كافة المستويات، خاصة على المستويين السياسى من خلال التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية، والاقتصادى من خلال زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وتطوير عمليات النقل البحري وربط الموانئ المصرية والإيطالية والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين لنفاذ المنتجات الإيطالية من خلال مصر إلى الأسواق الأفريقية، ونفاذ المنتجات المصرية من خلال إيطاليا إلى الأسواق الأوروبية”.