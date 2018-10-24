منظمة غير حكومية: عنف شرطة بلجيكا يطال القاصرين من المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت منظمة أطباء العالم أن العنف الذي يمارسه رجال الشرطة في بلجيكا ضد المهاجرين، يطال أيضاً القاصرين منهم.

وأشارت المنظمة الدولية، في أحدث تقاريرها إلى أن 27% من المهاجرين الذين تعرضوا للعنف على يد الشرطة في البلاد هم من القاصرين.

وأوضح مدير المنظمة التي تعمل بشكل منفصل عن أطباء بلا حدود، بأن الشهادات المتوفرة تظهر أن الشرطة تمارس “أشكالاً متعددة من العنف على القاصرين من المهاجرين بدءاً من الضرب، مروراً بالحرمان من الماء والغذاء لساعات طويلة والاهانات أثناء عمليات التفتيش، وانتهاء بالاستجواب لساعات طويلة”.

وتحدث التقرير عن عمليات مصادرة أدوية وأموال وهواتف نقالة، ما يترك “آثاراً نفسية سلبية على المهاجر، خاصة القاصر، يتعين معالجتها لفترة طويلة”.

ويشير التقرير إلى أن رجال الشرطة لا يميزون بين القاصرين والراشدين من المهاجرين، و”هذا مؤشر مثير للقلق، إذ يحتاج القاصر لحماية خاصة”، وفق كلام مدير المنظمة بيير فيربيرن.

ومن اجل اعداد التقرير، تحدثت طواقم المنظمة مع 440 مهاجراً، تعرض 110 منهم لـ”مختلف أشكال العنف” على يد الشرطة، فـ”هذه النتائج تدل على وجود مشكلة عميقة داخل جهاز الشرطة”، على حد وصف النقرير.

وتعليقاً على التقرير، يؤكد وزير الداخلية البلجيكي يان يامبون، على وجود “آلية محاسبة” داخل جهاز الشرطة، مشيراً إلى وجود حوالي عشرة شكاوى تتم معالجتها منذ عام 2017.

وتنتقد المنظمة كلام يامبون، حيث تشدد على أن السلطات البلجيكية على مختلف مستوياتها تحاول التنصل من المسؤولية وتفضل عدم مواجهة المشكلة بشكل واقعي ومباشر.