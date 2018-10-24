إسرائيل تبيغ البحرية الهندية منظومة دفاعية بـ777 مليون دولار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية إبرام صفقة ضخمة بقيمة 777 مليون دولار تبيع بموجبها لسلاح البحرية الهندي، منظومات صاروخية دفاعية من طراز (باراك – 8).

ورحب وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بالصفقة وكتب على صفحته بموقع (تويتر) “نبارك للصناعة الجوية والدوائر الأمنية على صفقة ضخمة لبيع (باراك 8) للهند.

وباراك 8 هي منظومة دفاعية جوية متطورة، وتعمل على حماية المنطقة الجوية من تهديدات الأعداء، كما وتستخدم في سلاح البحرية وسلاح الجو الإسرائيلي.

وذكرت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية في بيانها، أنها باعت خلال السنوات الأخيرة مثل هذه المنظومات بنحو 6 مليارات الدولارات لجهات في أنحاء العالم، بما فيها سلاح البحرية الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة (غلوبس) الاقتصادية الاسرائيلية ان علاقة وطيدة تربط بين الهند وإسرائيل، إذ أجريت في الماضي صفقات أسلحة ضخمة، بلغت قيمة كل منها مئات ملايين الدولارات