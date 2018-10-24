نائب رئيس وزراء إيطاليا: نود إنعاش أليتاليا والحكومة ستقوم بما عليها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو، إن “هدفنا بسيط: نحن لا نريد إنقاذ أليتاليا فقط”، بل “إعادة إطلاقها مرة أخرى وإلى الأبد، من منظور طويل الأمد، وسيكون على الدولة أن تقوم بدورها أيضا”.

وأضاف الوزير دي مايو في إحاطة لمجلس النواب، الأربعاء، أن “الماضي شهد مرات كثيرة، بسبب الخوف من إشراك الدولة في التدخلات، سقطت أصول استراتيجية من خلال عمليات مشكوك بها”، والتي “سرعان ما خلقت لدينا فوائض كبيرة في الوظائف فضلا عن أنها حملت درايتنا بعيداً”.

وذكر الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم أنه “لهذا السبب، من الواضح أننا سعداء بالاهتمام الذي برز من جانب شركة السكك الحديدية للمشاركة في هذا الإجراء التنافسي”، في مجال “تقييم إمكانية تقديم عطاء بحلول الـ31 من تشرين الأول/أكتوبر” الجاري.

وأشار دي مايو الى أنه “لكي يُكتب النجاح لعملية إعادة الاطلاق هذه، يلزم واحد أو أكثر من الشركاء الصناعيين”. واختتم بالقول “انني سعيد بإعلان أننا نتلقى العديد من بوادر الاهتمام من قبل شركات النقل الجوي الدولية الكبرى، والتي تخضع للتقييم حاليا”.