رئيس الوزراء الإيطالي يدعو الرئيس الروسي لزيارة بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو – دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة إيطاليا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف كونتي في مستهل اللقاء الثنائي مع بوتين في الكرملين، الأربعاء، “سأبدأ لقاءنا باقتراح، فأمنيتي هي أنني أود كثيرا لو كنت ستزور إيطاليا في المستقبل القريب”، وتابع بمزحة “لم تأت لدينا منذ فترة طويلة، ولا أود أن يتملك الشعب الإيطالي الانطباع بأنك لا تحيطنا بالاهتمام المناسب”.

وأكد رئيس الحكومة أن “روسيا وإيطاليا تمكنتا من الحفاظ على نوعية جيدة من العلاقات التي تربط بينهما”، مبينا أن “أحد أهداف زيارتي يبقى دراسة وبحث كيفية تطوير إمكانيات علاقاتنا وأواصر ارتباطنا”.

من جانبه قال الرئيس بوتين “لقد كانت هناك علاقات بناءة جدا بين روسيا وبلادكم على مدى السنوات والعقود الماضية”، والتي “حظيت بدعم من جميع القوى السياسية تقريبا في إيطاليا والاتحاد الروسي”، فـ”على الرغم من الأوقات العصيبة الحالية، لم نفقد أبداً الاتصالات على مستوى سياسي عالٍ”.

وأشار الرئيس الروسي الى أن “ايطاليا فقدت مكانتها في السوق الروسية كشريك اقتصادي”، مشيرا الى ان “حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال مرتفعا”، على أية حال. وأردف “لقد شهدنا نموا مطردا في التجارة على مدى العامين الماضيين”.

وخلص بوتين مخاطباً كونتي “نحن سعداء بلقائكم للحديث عن وضع علاقتنا وآفاق تطوير أواصر الإرتباط الإيطالي الروسي مستقبلا، وعلى المديين القريب والبعيد”.