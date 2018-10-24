برلماني إيطالي: إرهاب نفسي ضدنا من كبار المسؤولين الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن “إرهاباً نفسياً” يُمارس ضدنا من قبل كبار المسؤولين الأوروبيين في هذه الأيام، “مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب قوية على الأسواق”.

وأضاف عضو مجلس النواب إيميليو كاريللي (حركة خمس نجوم) في تصريحات متلفزة، الأربعاء، “أريد التذكير بأن الدين العام الإيطالي قد راكمته الحكومات السابقة، التي توالت على مدى السنوات القليلة الماضية”.

وأوضح البرلماني أن “المسؤولين الأوروبيين يخوضون حملة انتخابية، لأن الانتخابات ستجري في أيار/مايو المقبل”، وهم “يشعرون بتهديد جهاز تنفيذي جديد، على غرار ما حدث في إيطاليا”. أمّا “المواطنون فقد أدركوا أن قانون الموازنة هذا مهم لأنه من جانب الشعب وتدافع عن المواطنين”.

وأشار كاريللي الى أن “اختيار هذه الحكومة قد تم لتغيير شيء ما في النهاية وإعادة توزيع أوراق اللعب”، واختتم بالقول “أود أن أكرر، كما فعل رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أمس، أنه لا نية لترك أوروبا، بل الحوار مع بروكسل لحمل النتائج الى إيطاليا”.