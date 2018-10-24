تقرير: ارتفاع عدد الإيطاليين المهاجرين الى مليونين خلال 12 عاما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر تقرير إيطالي ارتفاع عدد المهاجرين من البلاد الى مليوني مواطن خلال 12 عاما.

وذكر “التقرير حول الإيطاليين في العالم”، الذي نشرته مؤسّسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الأربعاء، أن “عدد الإيطاليين الذين يعيشون في الخارج تجاوز الخمسة ملايين نسمة، تماما 5,114,469″، أي “ما يمثل نسبة 8.5٪ من الـ60.5 مليون شخص الذين يعيشون في إيطاليا”.

وأشار التقرير الذي تم تقديمه في الـ(تشيرتش ڤيليج) بروما، الى أن “غالبية الإيطاليين الذين يعيشون في الخارج، لا يزالون في أوروبا بصورة عامة (بنسبة 54٪)، وبشكل خاص، في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 40٪”، تتبعها “أمريكا بنسبة 40٪، منها 32٪ في أمريكا الجنوبية”.

أما بالنسبة للبلدان منفردة، فـ”الأغلبية تقطن الأرجنتين، تليها ألمانيا، سويسرا، البرازيل وفرنسا”. أما “نِسب الإيطاليين الذين يعيشون في الخارج من ناحية أقاليم البلاد، فإن الجنوب والجزر في الصدارة بنسبة 49٪، الشمال بنسبة 35٪ والمركز بـ16٪ من المهاجرين”.