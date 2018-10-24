أساقفة إيطاليا: المهاجرون يمثَّلون بطريقة مشوهة ومضلِّلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مجلس الأساقفة الإيطاليين إن “تمثيل تحركات الهجرة لا يتطابق مع الواقع مطلقاً، لأنه مشوه ومضلِّل ومنحاز”.

وأضاف المونسنيور غويرينو دي تورا، رئيس مؤسسة (مغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الايطاليين، خلال تقديم “التقرير حول الإيطاليين في العالم”، في روما، الأربعاء، أن “حركة الهجرة لا تزال الموضوع الأكثر استهدافا في مجال تحريف النقاش العام، وربما لأنها أصبحت كبش فداء للضيق الاجتماعي المنتشر من بعض الوقت في إيطاليا، والذي يصعب حله”.

وأكد المسؤول في مجلس الأساقفة أن “انتشار الفقر، العجز الديموغرافي، الشيخوخة التي لا ترحم، والبطالة الهائلة التي تشمل كل الفئات العمرية، تمثل في الواقع، بعض العناصر التي دفعت الإيطاليين اليوم نحو مواقف الوهن والضغينة التي تزداد بروزا وتكرارا على صفحات الجرائد”.

ولفت المونسنيور دي تورا الى أن “ما نشهده هو حرب بين فقراء، تتسبب بانتشار مواقف مجنونة على نطاق واسع، نوبات عنف وعنصرية متكررة، وأعداد متزايدة من المواطنين الذين يشعرون بخيبة الأمل والتعب ونمو حثيث لأعداد المهاجرين”.