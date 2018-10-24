بوتين: من المهم عدم استمرار تدهور الأزمة الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “تحدثنا”، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي “عن مؤتمر باليرمو حول ليبيا الذي تنظمه إيطاليا”، مشيرا الى أن “الوضع (في ليبيا) لا يزال متأزماً”، وأن “الشيء المهم هو عدم زيادة تفاقمه”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، أضاف الرئيس الروسي “نتمنى النجاح لمؤتمر باليرمو” عن ليبيا، يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، “لا أعرف حتى الآن إن كنت سأتمكن من الحضور شخصيا”، لكن “سيتم بالتأكيد تمثيل روسيا وبمستوى عالٍ إلى حد ما”.

وذكر بوتين أن روسيا “تدعم جهود إيطاليا لحل الأزمة في ليبيا”، مؤكدًا أن روما وموسكو “تشتركان في النهج نفسه”، مؤكداً “لقد قلت بالفعل إننا ندعم جهود إيطاليا لحل الأزمة في ليبيا، ونؤيد كل ما تقوم به إيطاليا في هذا الاتجاه”.

وخلص الرئيس الروسي الى القول “أكرر مرة أخرى، أعتقد أن نهجنا يتوافق بشكل كامل مع ذلك الإيطالي”، بمعنى أن “كل المشاكل يجب أن تحل من قبل الشعب الليبي نفسه، ويمكننا فقط أن نكون مؤيدين وضامنين”.