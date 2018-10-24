رئيس الحكومة الإيطالية: روسيا عامل أساس بعملية تثبيت الاستقرار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي إن “روسيا ستقدم مساهمة في مؤتمر باليرمو” عن ليبيا، المقرر عقده يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف كونتي في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن “روسيا عامل أساسي في عملية تثبيت الاستقرار في ليبيا”، وتابع “لقد تلقيت دعماً كاملاً من الرئيس بوتين”.

وخلص رئيس الحكومة الى القول إن “موسكو ستضمن تقديم مساهمة هامة في مؤتمر باليرمو”.

وكان الرئيس الروسي قد قال في المؤتمر ذاته، “نتمنى النجاح لمؤتمر باليرمو”، مبينا “لا أعرف حتى الآن إن كنت سأتمكن من الحضور شخصيا”، لكن “سيتم بالتأكيد تمثيل روسيا وبمستوى عالٍ إلى حد ما”.