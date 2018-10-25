دي مايو: فارق السندات سيهبط بحوارنا مع الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو إن فارق السندات الحكومية سيهبط بحوار إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف دي مايو في تصريحات إذاعية الخميس، “أنا واثق من أن فارق السندات الحكومية سيهبط لسبب بسيط”، وهو أن “الأسابيع المقبلة ستكرس للحوار مع الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم بحث تفاصيل موازنتنا، وبالتالي وعي الأسواق بها”.

كما أكد نائب رئيس الوزراء أن “وقع زيادة فارق السندات على المصارف، يتم رصده” بإستمرار، فـ”نحن نصغي إلى المؤسسات ونراقب مدى الخطورة”.

أما من ناحية الموازنة، فقد قال الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، إن “إيطاليا دولة ذات سيادة، وسيقرر البرلمان ما يتم المضي عليه قدماً”. وأردف “لا أعتقد أنه سيكون من الضروري تغيير المناورة”.

وأوضح دي مايو كيف أن القضية التي يجب مواجهتها “هي مخاوف السوق” من إمكانية “رغبة إيطاليا بترك أوروبا”. وتابع “لكن طالما كنا نحن هنا (الإئتلاف الحكومي)، فلن نترك منطقة اليورو أو الإتحاد الأوروبي”.