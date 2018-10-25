وفد هيئة التفاوض السورية المعارضة يزور موسكو الجمعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-يقوم وفد يُمثّل هيئة التفاوض السورية المعارضة مؤلف من ستة أشخاص يرأسهم نصر الحريري رئيس الهيئة بزيارة إلى موسكو غداً الجمعة بدعوة من القيادة الروسية، يلتقي خلالها وزير الخارجية، سيرغي لافروف،

ونقلت وسائل إعلام سورية معارضة أن وفد الهيئة لن يضم أي ممثل عن فصائل المعارضة المسلحة، ويُشارك في الوفد فدوى العجيلي، بدر جاموس، صفوان عكاش، قاسم الخطيب، وعلاء عرفات.

ووفق مصادر في المعارضة السورية، فإن الزيارة ليس لها جدول أعمال مسبق، وإنما تمت بهدف التشاور مع الجانب الروسي، وممن المرجّح وفق مصادر الهيئة أن تتم مناقشة اللجنة الدستورية وشروط النظام السوري وروسيا لقبول تشكيلها.

كذلك سيقوم وفد من الهيئة بزيارة لندن يوم 28 الجاري بدعوة من الجانب البريطاني للمشاركة في اجتماعات الدول الفاعلة في الملف السوري.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من إعلان وزارة الخارجية الروسية أن كلاً من روسيا وتركيا وإيران، الدول الضامنة لمخرجات اجتماعات أستانا، توافقها على تسريع العمل على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما تأتي بعد يومين على انتهاء زيارة “غير موفقة” قام بها المبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا، بحث خلالها ملف اللجنة الدستورية مع المسؤولين السوريين، ولم يخرج بأي نتائج ذات قيمة نتيجة خلافات مع المسؤولين في دمشسق حول طبيعة ومهام وآلية تشكيل وقرارات هذه اللجنة.

وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون إن روسيا تحفظت على أسماء مرشحين لخلافة المبعوث الأممي دي ميستورا، الذي أعلن أنه ستنحى عن منصبه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وأشارت إلى أن روسيا رفضت المرشح النرويجي غير بيدرسون وبعض الأسماء الأخرى، وستقوم خلال أيام بتقديم أسماء أخرى كمرشحين محتملين لخلافة دي الدبلوماسي السويدي-الايطالي

وقالت مصادر إعلامية إن المسؤولين الروس “يرغبون في الحصول على ضمانات بأن المبعوث الجديد سيبني على الإنجازات التي تحققت من خلال عملية آستانة ومؤتمر سوتشي من أجل التوصل إلى حل سياسي”.