حفتر يستبق مشاركته بمؤتمر باليرمو بزيارة لروما الاسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي أن المشير خليفة حفتر، المعين من مجلس النواب في طبرق “قائداً عاما للجيش الليبي”، أبدى أكثر من مرة الرغبة في المشاركة بمؤتمر باليرمو الدولي الخاص بالأزمة الليبية، الذي سينعقد في يومي 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال موافيرو، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش أعمال المؤتمر الوزاري إيطاليا-افريقيا بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنيزينا) في العاصمة روما، “نحن نتحدث مع الجنرال حفتر، لقد أعطانا عدة تأكيدات عن رغبته في حضور المؤتمر”.

ومن المتوقع أن يزور حفتر روما في الاسبوع القادم للإجتماع بالمسؤولين الايطاليين، قبل مشاركته في المؤتمر الدوولي بعاصمة إقليم صقلية.